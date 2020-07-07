«دوكاب» تفتتح محطة جديدة للطاقة الشمسية في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة دوكاب رسمياً محطتها الجديدة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة جبل علي.

ودشن المحطة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجانبين وكبار الموظفين.

وتقع محطة الطاقة الشمسية - وهي عبارة عن مشروع لتوليد الطاقة المتجددة باستطاعة 2 ميجاواط في ساعات الذروة - في المقر الرئيسي لمجموعة دوكاب بمنطقة جبل علي في دبي، وتم تطويرها بالشراكة مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» تماشياً مع طموحات دولة الإمارات لتسخير قدرات الطاقة الشمسية.

وتتميز المحطة - المكونة من ألواح شمسية أرضية وأخرى مركبة على السطح - بالقدرة على توليد 3.5 جيجا واط في الساعة سنوياً تكفي لتلبية احتياجات 500 منزل للطاقة، أو ما يكفي لتشغيل مصنع دوكاب للكابلات المعزولة بمادة PVC في الموقع.

وستسهم الطاقة المتجددة التي تولدها محطة دوكاب للطاقة الشمسية في تقليص الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 660 طناً سنوياً تعادل كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها 40 ألف شجرة على مدار 10 أعوام.

التزام

وقال معالي سعيد الطاير: يسعدني افتتاح محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في «دوكاب» وأبارك للمجموعة هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامها بثقافة الاستدامة ويسلط الضوء على دورها كمؤسسة رائدة تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الحد من الانبعاثات الكربونية واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم وتوفير 75 % من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأضاف أن هذا المشروع يدعم جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في المباني في إطار مبادرة «شمس دبي» التي تدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

جهود

من جانبه، قال الدكتور أحمد الشيخ: تعكس محطة دوكاب للطاقة الشمسية الجهود المتواصلة التي نبذلها لتعزيز الاستدامة في أعمالنا تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وتأكيداً على التزامنا تجاه البيئة.. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي سعيد محمد الطاير، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، على مساهمتهم في ترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، والذي سيؤدي إلى تخفيض ملموس في الانبعاثات وتحقيق وفورات مالية قيّمة.

وتم تزويد المحطة بأكثر من 150 كيلومتراً من كابلات دوكاب SolarBICC المتخصصة المعتمدة بشهادة (UL) والمصممة لتدوم لمدة 25 عاماً، وتتضمن كابلات الجهد المنخفض النحاسية بقطر 300 ملليمتر مربع، والتي شكّلت جزءاً رئيسياً من أعمال التشييد والإنشاءات في المحطة.

وبدءاً من اعتماد التصاميم وصولاً إلى الاختبارات والفحوصات وتشغيل الألواح الشمسية المثبتة على السقف وعلى الأرض قدمت «كهرباء دبي» الكثير من التوجيهات القيمة والدعم، تأكيداً على عمق الشراكة المتميزة بين الطرفين.

تطبيقات

يستفيد المشروع من أحدث تطبيقات التقنيات الذكية ومنها العداد الذكي لهيئة كهرباء ومياه دبي DEWA Smart Metering؛ وأنظمة المراقبة عن بُعد لمخرجات الطاقة باستخدام الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المتحركة؛ والألواح الشمسية ذاتية التنظيف باستخدام روبوتات تنظيف تعمل بالطاقة الشمسية.

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