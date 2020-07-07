متابعة نسب إنجاز مشروع المحكمة العمالية بدبي

المصدر: (دبي - البيان )

تفقد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي موقع مشروع مبنى المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ في العوير، وذلك للوقوف على سير العمل في تجهيز المحاكم ونسبة الإنجاز للمشروع.وزار المنصوري موقع مشروع «المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ» وذلك للاطلاع على سير العمل ومراحل تنفيذه، حيث تبلغ مساحة المشروع 11055 متراً مربعاً، وبتكلفة كلية تبلغ 138 مليوناً و500 ألف درهم، ويعتبر المشروع خطوة تنصب في خدمة الجمهور واختصار الوقت والجهد على المراجعين وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي. وأضاف أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي في تطوير المنشآت القضائية، وإيجاد محكمة متخصصة في الشؤون العمالية، والتي توفرها الإمارة مواكبةً للتطور والنمو المتسارع الذي جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم.

وأشار إلى أنه تم دراسة احتياجات المحكمة العمالية ومتطلباتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث إن المبنى مؤلف من سرداب بسعة 243 موقفاً بالإضافة إلى 4 طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 35000 متر مربع.

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