12 طناً من المساعدات الطبية الإماراتية إلى البرازيل

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة تحتوي 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى البرازيل، في إطار التعاون المشترك، لدعم 12 ألفاً من العاملين في القطاع الصحي على احتواء «كوفيد 19»، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية.

وقال سعيد عبد الله الشحي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة لدى البرازيل: «تحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أمريكا الجنوبية، وتعمل الدولة على مد جسور التعاون معها في المجالات المختلفة».

تعاون

وأضاف: «تأمل دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يسهم هذا التعاون البنّاء، في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية، وتوفير المزيد من الحماية لها».

70 دولة

وجدير بالذكر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت أكثر من 1039 طناً من الإمدادات لأكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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