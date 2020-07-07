استعراض تنظيم عمل المواطنين في الشركات بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

عقدت لجنة دراسة حالات تنظيم علاقة العمل بين المواطنين والشركات في عجمان اجتماعها الأول برئاسة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية رئيس اللجنة عبر برنامج الاتصال المرئي، وتم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة واختصاصاتها المتمثلة في دراسة أسباب مجريات إعادة تنظيم عمل المواطنين العاملين في الشركات، وتحديد أوجه الدعم اللازم لبقاء واستقرار عملهم فيها بعد الاطلاع على أفضل الممارسات، ودراسة المعوقات الخاصة بتنظيم العمل ومراجعة آليات العمل فيها، إلى جانب تقديم الاقتراحات الملائمة لتحفيز الشركات على دعم برامج التوطين وتأهيل قدرات المواطنين العاملين بها، ووضع السياسات التي من شأنها تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.

كما تختص اللجنة باستقصاء رأي الموظفين المواطنين العاملين في الشركات حول التحديات، إضافة إلى تقديم التوصيات التي تنسجم مع أولويات الدولة من ناحية ترقية نظم العمل و الضوابط الداعمة للعمل واستقطابهم للعمل في الشركات.

وأشار راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ترجمة لتطلعات القيادة الرشيدة في تنمية وتعزيز رأس المال البشري ودعم ملف التوطين، ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة لتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان 2021.

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