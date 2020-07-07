تأسيس خطوط إنتاج للمعدات الطبية بـ «الطباعة ثلاثية الأبعاد»

المصدر: دبي - البيان

يضم التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد، كلاً من: مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، إضافة إلى 10 شركات عالمية ومحلية، متخصصة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. ويوفر التحالف شبكة استراتيجية، للاستجابة لمختلف متطلبات القطاعات، من خلال التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، والاستفادة من القدرات التصنيعية، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية في هذا المجال، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي في حالة الأزمات.

كما سيتم تقديم التسهيلات والاعتمادات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات، باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، بما يحفز الأطراف المشاركة على تحقيق مستويات إنتاجية عالية، تواكب الحاجة الفورية، وتوفر مخزوناً استراتيجياً للمستقبل.

وسيركز التحالف الاستراتيجي في المرحلة الحالية، على زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع المستلزمات الطبية والمعدات الطبية في دولة الإمارات، عبر تأسيس خطوط إنتاج بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في وقت قياسي، لمواكبة زيادة الطلب الملحوظة علـى العديد من المعدات الطبية، والتي تدعم جهود الدولة لإنشاء مخزون احتياطي للمعدات الطبية وإنتاجها محلياً، حيث يشهد القطاع الصحي العالمي، طلباً متزايداً على المعدات الطبية، بما في ذلك التجهيزات الوقائية، وماسحات الاختبار، وموصلات أجهزة التنفس، وأقنعة الوجه، والمستلزمات المخبرية وغيرها.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد في عام 2016، لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات، مركزاً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بحلول عام 2030، وتم إطلاق الاستراتيجية، بهدف خفض التكاليف في العديد من القطاعات، وبخاصة قطاع المنتجات الطبية، وقطاع التشييد والبناء، كما تسهم هذه التكنولوجيا، بدعم المنظومة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، والارتقاء بمستويات الأداء وسرعة الإنتاجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز