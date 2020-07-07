حمدان بن محمد: نعمل لتكون دبي مرجعية عالمية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، «التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم، لإنشاء شبكة استراتيجية وشاملة تجمع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والشركات المتخصصة في الطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات والعالم، للمساهمة في تأمين طيف واسع من المنتجات والخدمات والمعدات الطبية لتلبية التحديات الحالية وتوفير الاحتياجات المستقبلية.

وقال سموه: «نعمل على أن تكون دبي مرجعية عالمية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، عبر تعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص».

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي، أمس، إلى مقر مؤسسة دبي للمستقبل في أبراج الإمارات، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقال سموه: «أطلقنا اليوم (أمس) التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير منصة توحد جميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي.. هدفنا تسريع توظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية لدعم كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والصحية والعلمية في دبي والعالم».

وتابع سموه: «سنعمل من خلال التحالف على تعزيز قدراتنا الصناعية وتأمين احتياجاتنا الأساسية بالتعاون مع شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد واستحداث خطوط إنتاج جديدة قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل.. وسنعمل على إنشاء شبكة افتراضية استراتيجية بطاقة استيعابية مشتركة مع القطاع الخاص بهدف الاستجابة الفورية للمتطلبات الحكومية في حالة الأزمات بشكل خاص وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل عام».

أكبر مستودع

ووجه سموه باستحداث وإنشاء منطقة متخصصة لتطوير واختبار وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتكون مقراً لمجموعة من المراكز البحثية والشركات العالمية والناشئة والمختبرات الهندسية التطبيقية وبرامج مسرعات الأعمال الخاصة بهذه التقنية وأكبر مستودع في المنطقة لتخزين وتوزيع مواد ومنتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك بما يسهم في تعزيز دور وشراكة الجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة ورواد الأعمال في توظيف هذه التقنية في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية بدبي والعالم.

وأكد سموه أن التحالف الاستراتيجي يشكل امتداداً لمخرجات استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل أربعة أعوام في عام 2016، لتسخير هذه التكنولوجيا الواعدة في دعم أداء القطاعات الرئيسية وخدمة الإنسان.

نموذج عالمي

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق عمل مؤسسة دبي للمستقبل للتنسيق مع شركاء «حي دبي للمستقبل» والعمل مع جميع مختبرات الابتكار والتكنولوجيا والجهات المعنية بتكنولوجيا الطباعة الثلاثية الأبعاد في دبي ودولة الإمارات والعالم لتعزيز دورها في التحالف الاستراتيجي الذي يشكل نموذجاً عالمياً يرتكز على توظيف الخبرات والعقول المبتكرة.

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