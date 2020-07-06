بلدية مدينة أبوظبي تجمّل مدخل منتزه الشريعة للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مشروع تجميل مدخل منتزه الشريعة للسيدات، بهدف تعزيز المظهر الحضاري للمنطقة، والارتقاء بجماليات المرفق الخدمي المميز، وتوفير بيئة مناسبة للزائرات، وإسعاد المجتمع، حيث يعد منتزه ومسبح الشريعة، من المرافق الحيوية، ويتم ارتياده من السيدات والأطفال بشكل دوري، وتقام به العديد من الفعاليات.

وأشادت بلدية مدينة أبوظبي، بمساهمة الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ المشروع، معربة عن أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص، من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير مرافق خدمية تليق بسمعة أبوظبي، وسِمَتِها الحضارية المتقدمة.

وأوضح مركز بلدية الشهامة، أن المساحة الكلية التي تم تجميلها، بلغت 1092 متراً مربعاً، شاملة عمليات التجميل الطبيعي، بالإضافة إلى 1485 متراً طولياً من الأرصفة.

وقد أسهم المشروع في زيادة رقعة الزهور وتشكيلاتها الجمالية بألوان مختلفة، كما تضمن المشروع أعمالاً تجميلية صلبة حول أشجار النخيل، على شكل دوائر وألوان مختلفة، تعكس جمال الموقع.

- أما عن طبيعة أعمال التجميل والمواد والنباتات والزهور المستخدمة، فأوضح المركز أنه قام بتنفيذ أعمال تجميل طبيعي، تضمنت زراعة 13755 زهرة من نوع (فنكا روزا)، بألوان مختلفة (أبيض وأحمر وزهري)، وبمساحة 860 متراً مربعاً، ونشر حصى تجميلي لونه أبيض بمساحة 210 أمتار مربعة، وحصى تجميلي بلون بني بمساحة 22 متراً مربعاً.

ومحددات خرسانية بألوان مختلفة بطول 312 متراً طولياً، وكذلك صبغ الأرصفة الخاصة بالمداخل بطول 1485 متراً طولياً، وصبغ الحواجز المرورية على المداخل، وصبغ أعمدة اللوحات الإرشادية للمداخل، بعدد 17 لوحة.

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