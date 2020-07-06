تعاونية الاتحاد تحث على التشارك في جهود التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

أُدرجت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، على الخريطة التفاعلية للموقع الإلكتروني الرسمي لـ «التحالف الدولي للتعاونيات» لمساهمتها وجهودها في معالجة قضايا تغير المناخ وتقليل البصمة الكربونية.

وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية أن تعاونية الاتحاد قدمت مساهمات بيئية مهمة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في مبانيها بنسبة 25٪ في السنوات القادمة من خلال توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة إلى جانب استخدام أنظمة إدارة المباني الحديثة التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أنها تراعي في تصميم المباني الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية، وتضمين المسطحات الخضراء والمائية في تصاميمها، كما وتستخدم تعاونية الاتحاد أكياس تسوق صديقة للبيئة وقابلة للتحلل في كافة فروعها وتوفير تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية العضوية للمستهلكين «.

وذكر البستكي:»بالرغم من أن هذه المبادرات المهمة ذات أثر محدود على المناخ عند تطبيقها على نطاق فردي، إلا أن لها تأثيراً كبيراً عندما يتم تطبيقها عالمياً من قبل التعاونيات والمؤسسات الأخرى، وتتجلى خطورة الوضع الحالي والمستقبلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب شح المياه والتصحر، وهي قضايا زادت تعقيداتها بسبب التغير المناخي، موضحاً أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تتوقع أن تنخفض حصة الفرد من الموارد الغذائية إلى النصف بحلول عام 2050، ما يشكل إشارة غير جيدة للمستقبل. وينبغي تضافر كل الجهود من خلال تحديث تقنيات الري وتنسيق استراتيجيات إدارة المياه، حيث يعتبر نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً ناجحاً في هذا الجانب .

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