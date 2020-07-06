«رافد» تعيّن سالم سعيد المدفع رئيساً تنفيذياً للشركة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «رافد» لحلول المركبات، المشروع المشترك بين الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أو دبليو إس أوتو»، عن تعيين سالم سعيد المدفع، رئيساً تنفيذياً لشركة رافد، ضمن جهودها لتعزيز خبرات الكوادر الوطنية العاملة فيها.

وجاء تعيين المدفع ليتولّى قيادة مسيرة الشركة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفي جعبته أكثر من 12 عاماً من الخبرة في مجالات عدة، حيث عمل في البنك العربي المتحد مديراً لقسم البطاقات الائتمانية، وفي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، نائباً لرئيس قسم التسويق والعلاقات الحكومية، وفي هيئة الشارقة الصحية، في قسم الاتصال الحكومي، كما عمل كمسؤول للتسويق وخدمة العملاء والعلاقات الحكومية في مختلف إدارات شركة الشارقة لإدارة الأصول، وشغل أخيراً منصب المدير العام لشركة رافد، قبل أن تتم ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ويحمل المدفع شهادة البكالوريوس في التسويق، وحضر خلال مسيرته العملية للعديد من الدورات التدريبية. تخرج من برنامج إعداد القادة، وإدارة الاتصال الحكومي، ودورات التسويق للمؤسسات الحكومية، ضمن برنامج التطوير، وحصل على شكر وتقدير لتنفيذه الخطة التشغيلية لإدارة التنمية المجتمعية في عام 2012، وتم تكريمه في العديد من المحافل والمؤتمرات محلياً وإقليمياً.

وسيقوم المدفع ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتقه كرئيس تنفيذي لرافد، واعتماداً على خبرته الواسعة بالمجال، بوضع استراتيجيات وخطط عمل عالية الجودة، وتقديم الحلول لضمان ازدهار الشركة ونموها، مع التخطيط للتحسينات المستمرة والزيادة المتواصلة في الكفاءات التشغيلية، وتطوير الأهداف المستقبلية التي تتماشى مع المبادرات الاستراتيجية للشركة.

وقال المدفع: «أتشرف بتعييني رئيساً تنفيذياً لشركة رافد لحلول المركبات، الشركة التي حجزت لنفسها مكانة مرموقة على المستويات المحلية، ونسعى للوصول بها إلى مستويات أعلى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأتطلع قدماً إلى تعزيز إرث الشركة ونحن نمضي معاً».

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