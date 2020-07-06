لجان المجلس الوطني الاتحادي تعقد 168 اجتماعاً منها 85 «عن بعد»

المصدر: دبي - البيان

أوضح حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي - رئيس لجنة رؤساء اللجان - رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، أن لجنة رؤساء اللجان اطلعت خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر على نظام عملها، وناقشت الخطة الرقابية ومشروعات القوانين وجدول الجلسات للجان المجلس، كما ناقشت جدول جلسات المجلس لدور الانعقاد.

وأكد أن لجان المجلس عقدت 168 اجتماعاً منها 85 اجتماعاً «عن بعد»، بمجمل ساعات عمل تجاوزت 535 ساعة، وقامت بنحو 173 نشاطاً، تنوعت بين حلقات نقاشية وزيارات ميدانية واجتماعات مع جهات حكومية ومختصين. وقد شارك في اجتماعاتها 72 جهة حكومية، و303 من المختصين والخبراء، منوهاً بأن اللجان أنجزت 15 مشروع قانون اتحادي وافق عليها المجلس في جلسات عامة واشتملت على 330 مادة، كما أنجزت موضوعاً عاماً عن «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات» تم مناقشته في جلسة عامة «عن بعد»، وما زال أمام اللجان 7 مشروعات قوانين اتحادية و8 موضوعات عامة، فيما تم إنجاز 4 موضوعات عامة جاهزة للعرض على المجلس.

وأضاف أن لجان المجلس حققت منذ بداية دور الانعقاد الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 واختتم في 30 يونيو 2020، إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية وإقرارها وتعديلها أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وتضم لجنة رؤساء اللجان في عضويتها كفاح محمد ناصر الزعابي «مقررة اللجنة» رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومحمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وعدنان حمد الحمادي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وعائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وضرار حميد بالهول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وسعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وعلي جاسم أحمد رئيس لجنة الشكاوى.

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