شرطة أبوظبي تنظم ورشة عمل «عن بعد» حول استمرار الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورشة عمل افتراضية (عن بعد) حول مفاهيم استمرار الأعمال أثناء الأزمات والكوارث.

وشارك في الورشة مديرية شرطة العاصمة ومديرية المناطق الخارجية والوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الأمن الجنائي بالتنسيق مع مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة السنوية للتمارين وورش التوعية والدورات المعتمدة خلال عام 2020.

وذكر أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى المنتسبين في إدارة الأزمات والكوارث بالأسس التي تضمن استمرار الأعمال والاستعداد للاستجابة في مختلف الظروف وفق متطلبات المعيار الوطني لاستمرار الأعمال والذي يعد متطلباً حكومياً من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمعيار الدولي لاستمرار الأعمال.

وأشار المقدم طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي إلى أن الورشة استعرضت المفهوم العام لنظام استمرار الأعمال واستهدفت ضباطاً وضباط صف مراكز الشرطة في إمارة أبوظبي.

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