«القلب الكبير» تكشف مشاريعها المشتركة الجديدة مع «الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»

المصدر: الشارقة – البيان

تعقد مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 14 يوليو الجاري، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن أبرز المشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يعقد (عن بعد) عبر منصة «زووم» عند 11:00 صباحاً، كل من مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، وخالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التطرق لتفاصيل خاصة بالمشاريع ونوعيتها والفئات المستهدفة منها والبلدان التي ستقام فيها.

وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شريكاً رئيسياً لمؤسسة القلب الكبير، حيث تتواصل المؤسسة مع شركائها من منظمات العمل الإنساني في العالم ومنها المفوضية لإعداد خطط داعمة للاجئين في المجتمعات الأكثر حاجة للبنى التحتية وأنظمة الرعاية الصحية.

يشار إلى أن «مؤسسة القلب الكبير» تأسست في العام 2015، بعد سلسلة من المبادرات والحملات الخيرية والإنسانية التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، منذ عام 2008، لمضاعفة الجهود الرامية لمساعدة اللاجئين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ومنذ انطلاقها، شكلت المؤسسة قيمة مضافة لباقة المشاريع والفعاليات الخيرية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتواصل المؤسسة توفير المساعدات الطارئة لأكثر من 20 دولة حول العالم، فضلاً عن دعم المشاريع المستدامة ذات المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات الرئيسة.

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