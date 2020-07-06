نائب قائد عام شرطة الشارقة يزور مقر حملة الفحص الطبي المجاني للمقيمين

المصدر: الشارقة – البيان

زار العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، مقر حملة الفحص الطبي المجاني الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بمنطقة التعاون بجوار مركز إكسبو الشارقة، والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لضمان الوقاية والسلامة لجميع المقيمين في إمارة الشارقة.

واطلع نائب قائد عام شرطة الشارقة، خلال زيارته على إجراءات سير الفحوصات الطبية، مشيداً بالاستجابة الكبيرة والإقبال المتزايد من أفراد الجمهور على الفحص، وتجاوبهم مع حملة الفحص الطبي المجاني، كأول خطوة للمناطق السكنية بالإمارة، على أن يتم استكمال إجراء الفحوص في بقية مناطق الإمارة وفق جدول محدد، واشتراطات وضعت لضمان الوقاية والسلامة لجميع المقيمين بالإمارة.

وقال إن الحملة تهدف إلى الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفق إجراءات وشروط محددة، تضمن سلامة جميع المقيمين، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، وخلوهم من الفيروس، بالحصول على نتيجة رسمية مجانية، تعذر على الكثيرين منهم الحصول عليها في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

وأشاد العميد بن عامر، بالمبادرات المجتمعية والدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة الطب الوقائي لإجراء الفحوصات الطبية المجانية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مثمناً دور وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي بادرت بتجهيز مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير الصحية، وتزويدها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

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