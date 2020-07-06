10 مقالات بحثية جديدة لـ«العربي للدراسات الجينية» في دوريات عالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن المركز العربي للدراسات الجينية - أحد فروع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية - عن نشر 10 مقالات بحثية جديدة في العديد من الدوريات العلمية العالمية الخاضعة للتحكيم والمفهرسة في موقع المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ومعاهد الصحة الوطنية «بوب ميد»، وذلك بالتعاون مع معهد «جيروم - ليجون» الفرنسي والعديد من الجامعات والمستشفيات في لبنان وفرنسا.

وأشرف المركز على هذا المشروع بمشاركة البروفيسور أندريه ميجاربان عضو المجلس العربي التابع للمركز بالتعاون مع أخصائيي علم الوراثة السريرية في لبنان وفرنسا.

61 متغيراً

وقال الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية: إن هذا التعاون بدأ منذ عام 2018 ونتج عنه الكشف عن 61 متغيراً جينياً يتعلق بأمراض جينية مختلفة ظهرت في 270 مريضاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المقالات البحثية التي نشرها المركز يبلغ 38 مقالاً بحثياً، فضلاً عن دراسة تضمنت 213 طفلاً مريضاً في لبنان خضعوا لتحليل وراثي لمجموعة من الاضطرابات الوراثية، بما في ذلك الاضطرابات العصبية والعقلية والقلبية والأيضية.

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