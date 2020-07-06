"الوطني للإنقاذ" ينقذ مواطناً علق في صحراء الفاية بأبوظبي

المصدر: وام

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم الموافق 6 يوليو 2020 مهمة بحث وإنقاذ لمفقود إماراتي في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي و يبلغ من العمر 62 عاما.

وكانت غرفة عمليات شرطة أبوظبي تلقت بلاغا يفيد بوجود مفقود في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي في العقد السادس من العمر، يعاني من أمراض مزمنة ومشاكل صحية في القلب.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والانقاذ من العثور عليه بعد أن علقت سيارته في الصحراء.

وتم إخلاء المفقود الى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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