الإمارات تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد، وكشفت عن 528 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 52,068 حالة.

وكشفت عن تسجيل 424 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 40,721 حالة

واعلنت الدكتور آمنة الشامسي عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 324 شخصاً.

وأضافت د. آمنة أنه تم إجراء أكثر من مليوني فحص كوفيد19 خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة توسيع الفحوصات ولضمان تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى الدولة.

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