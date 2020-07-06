مباشر .. إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت حكومة الإمارات إحاطة إعلامية اليوم الاثنين للوقوف على آخر مستجدات كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الاثنين إجراء أكثر من 28 ألف فحص جديد، وكشفت عن 528 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 52,068 حالة.

وكشفت عن تسجيل 424 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 40,721 حالة.

واعلنت الدكتور آمنة الشامسي عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في #الإمارات إلى 324 شخص.

وأضافت د. آمنة أنهتم إجراء أكثر من مليوني فحص #كوفيد19 خلال الشهرين المقبلين، ضمن خطة توسيع الفحوصات ولضمان تغطية أكبر شريحة من أفراد المجتمع على مستوى .

وأضافت ان خطة الفحص تستهدف العاملين في القطاعات الخدمية والحكومية. وتتضمن فئة سائقي المواصلات العامة وسيارات الأجرة، والعاملين في الفنادق والمراكز التجارية بالإضافة إلى موظفي الجهات الحكومية.

واشارت د. آمنة إلى أن الأرقام والحالات خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في حالات الإصابة اليومية على عكس ما شهدناه الاسبوعين الماضيين من انخفاض في عدد الحالات، وهذه الزيادة تبعث على القلق، وتعكس تهاون البعض في الالتزام بالإجراءات.

وأوضحت أن استمرار الزيادة اليومية في الإصابات يشكل خطورة ونحن بطبيعة الحال لا نريد الوصول لمرحلة التراجع للخلف بعد كل ما حققناه، مشيرة إلى أن كافة السلوكيات المخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية خاصة السلوكيات الأكثر خطورة التي يعرض فيها الفرد وكل المحيطين به لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت إن التزام جميع أفراد المجتمع ضروري ولا غنى عنه في الفترة الحالية خاصة مع فتح مختلف الأنشطة الاقتصادية وعودة الأعمال، وهي مرحلة محورية وفاصلة في المسيرة الطويلة التي بذلت خلالها مؤسسات الإمارات جهوداً متواصلة.

وأضافت من الضروري أن يتحلى الجميع بالمسؤولية خلال التواجد في الأماكن العامة والحرص كل الحرص على عدم التعرض للإصابة أو تعريض الآخرين للخطر من خلال التجمعات.

وكشفت أن حكومة الإمارات تقيم باستمرار الأوضاع الصحية محلياً وعالمياً لتحديد الإجراءات اللازم اتباعها خلال المرحلة القادمة، ونرجو أن يصاحب ذلك حرص من الجميع على إتباع الإجراءات والتعليمات بشكل تام.

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