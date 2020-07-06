نصف مليون مشاهدة لمسابقة «حماية الدولي» على انستغرام شرطة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حصدت مسابقة مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع «انستغرام» شرطة دبي، حيث تفاعل نحو 44 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 25-35 عاماً مع 8 أسئلة توعوية حول مخاطر إدمان المخدرات، تحت شعار«وعيك حماية»، كإحدى الفعاليات الرئيسية لحملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020.

وقالت ميعاد طه سالم تنفيذي رئيسي في مركز حماية الدولي: يحرص مركز حماية الدولي على تطوير وتحديث أساليب وأدوات التوعية حول مخاطر إدمان المخدرات، وقد شكلت المسابقة التوعوية ضمن حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020 عبر «انستغرام» شرطة دبي، امتداداً هادفاً لعدة حملات توعوية تم تنفيذها عن بُعد في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي «كوفيد 19».



وتابعت: مع توقف النشاطات والفعاليات التوعوية الميدانية في ظل جائحة كورونا، عمل مركز حماية الدولي على توظيف خبراته المتراكمة على مدار السنوات وشراكاته الداخلية والخارجية لتنفيذ وإنجاح 4 حملات توعوية حول أضرار المخدرات بعضها أخذ طابعاً قصصياً والبعض الآخر كان إخبارياً، وقد حظيت جميعها باهتمام مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية نشراً وترويجاً ودعماً، وتابعها أكثر من نصف مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الرقمي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية (مارس وأبريل ومايو).

وأضافت: العمل بروح الفريق الواحد أثمر نجاحاً وتميزاً وإبداعاً، وصولاً إلى قاعدة جماهيرية عريضة، وقد تعددت أشكال التوعية حول أضرار المخدرات ضمن حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020، حيث صممناها بالارتكاز على الإحصائيات الداخلية الخاصة بالمركز وبما يتوافق واحتياجات الجمهور، وبالاستعانة بعدد كبير من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال العلاج والتأهيل والصحة النفسية والتثقيف الصحي، قدمنا بالتعاون مع شركائنا وهم المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومجلس مكافحة المخدرات الاتحادي، والمركز الوطني للعلاج والتأهيل في أبوظبي، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وجمعية توعية ورعاية الأحداث في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام ممثلة بصحيفة الإمارات اليوم، باقة كبيرة من الندوات التفاعلية والجلسات النقاشية والمحاضرات وورش العمل عبر منصة "زووم"، وقد تجاوز عدد المستفدين 6 آلاف شخص، ونطمح إلى الوصول إلى شريحة أوسع مع انتهاء فعاليات الحملة في 15 يوليو الجاري.

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