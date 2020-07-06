«قضاء أبوظبي» تشترط على المراجعين الحصول على تصاريح «E-khidma»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأنه يجب على جميع المتعاملين والموردين الراغبين في الدخول إلى مباني الدائرة الحصول على تصريح مسبق يتم تقديمه على نظام E-khidma مبيناً فيه تاريخ ووقت ومكان الحضور.

وأكدت الدائرة عبر تعميم إداري حمل الرقم 20 لسنة 2020 بشأن ضوابط ومعايير دخول المتعاملين والموردين لمباني الدائرة، أنها لن تسمح بدخول أي من المتعاملين والموردين لمباني الدائرة ما لم يتم إصدار تصريح مسبق بذلك.

ووجهت التعميم إلى رؤساء المحاكم، ورؤساء النيابات، ومديري الإدارات، والمديرين الإداريين ومن يلزم، بتقديم طلب على نظام «E-khidma» إلى قسم الأمن والحركة بأسماء المتعاملين والموردين المصرح لهم بالدخول لمباني الدائرة قبل يوم عمل من حضورهم لمباني الدائرة.

وأوجب التعميم على المتعاملين والموردين المصرح لهم بالدخول إلى مباني الدائرة، ضرورة الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

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