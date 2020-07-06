طفلة تبادر بخياطة الكمامات للعمال

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وبحضور عبدالله لشكري المنسق العام للجنة، الطفلة حصة عبدالله الياسي.

وذلك بعد أن رصدت اللجنة تغريدة مضمونها: «نفعل الخير.. ونسعد الغير هكذا أرادنا ‫#بابا_زايد أن نكون» في حساب والدها في تويتر بمضمون فيديو لها وهي تحيك بنفسها الكمامات لفئة العمال، وقد جاء استقبال اللجنة للطفلة حصة في إطار المسؤولية المجتمعية وتقديراً منها لأسرة الطفلة التي غرست فيها حب الخير، وتوجه اللواء عبيد بالشكر والتقدير للطفلة على مبادرتها الطيبة مثنياً على دور والديها في إبراز تلك المبادرة بأسلوب تشجيعي للأطفال للمبادرة في دعم العمال والوقوف إلى جانبهم خلال جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع، والتي تؤكد تضامن الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة والوقوف جنباً إلى جنب للتغلب على تلك الجائحة.‬‬

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