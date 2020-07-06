طقس الإمارات غداً غائم جزئيا

المصدر: وام

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة نهاراً.

و اوضح المركز الوطني للأرصاد ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52 و المد الثاني عند 02:19 و الجزر الأول عند الساعة 09:00 و الجزر الثاني عند الساعة 20:00..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:45 و المد الثاني عند الساعة 22:53 ، والجزر الاول عند الساعة 17:46 و الجزر الثاني عند الساعة 05:32.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 75 25

دبي 43 32 75 25

الشارقة 43 31 70 30

عجمان 43 32 75 25

أم القيوين 43 32 75 30

رأس الخيمة 42 31 70 30

الفجيرة 39 33 80 40

العين 47 31 60 20

ليوا 48 30 75 15

الرويس 44 33 80 35

السلع 46 32 85 30

دلما 41 33 80 45

طنب الكبرى 40 33 80 40

طنب الصغرى 40 33 80 40

أبو موسى 40 33 80 40



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز