«سلامة الطفل» تحذر من «الإدمان الإلكتروني»

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مختصون في مجال رعاية وحماية الطفل أن «بإمكان الأسر تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لمخيّم صيفيّ مملوء بالمتعة والفائدة في المنزل، بمشاركة جميع أفراد الأسرة، وذلك خلال جلسة نظّمتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أول من أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ودائرة القضاء في أبوظبي، وأطفال الشارقة، بعنوان: «مخيّمنا الصيفي في المنزل».

وأكد متحدثو الجلسة، التي جاءت بحضور أكثر من 390 شخصاً من أولياء الأمور والتربويين، وعدد من الأطفال، أهمية استثمار أوقات فراغ الأطفال بأنشطة مفيدة، وعدم الاعتماد على انشغال الأطفال بالألعاب الإلكترونية، التي قد تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني.

واستضافت الجلسة كلاً من: «هند البدواوي، مستشارة نفسية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمهندس عبد العزيز الزرعوني، قائد فريق تطوير قدرات وأعمال الأمن السيبراني بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونورة الشامسي، مديرة إدارة رعاية الأطفال بالإنابة في «أطفال الشارقة»، فيما أدارت الجلسة هنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل بالشارقة».

علاقة

وناقشت الجلسة أهمية تعزيز علاقة الوالدين بالطفل، من خلال الأنشطة المتنوعة، وكيفية توجيه الأطفال حول الاستخدام الإلكتروني الآمن واختيار الألعاب المناسبة لهم، كما تطرقت إلى بعض الطرق، التي يمكن أن تتبعها الأسر لإنشاء مخيّم صيفي متكامل لأطفالهم في المنزل.

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