219 طلعة لتلقيح السحب نفذها «الوطني للأرصاد» خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن تنفيذ طائراته 219 طلعة جوية لتلقيح السحب خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت أغلب مناطق الدولة، وتم خلالها استخدام 4841 شعلة من إنتاج مصنع «الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز، بالإضافة إلى 419 شعلة، عبر المولدات الأرضية، خلال الفترة نفسها.

وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية متزايدة لتوفير الموارد المائية، من خلال تشجيع البحث والابتكار في التقنيات الجديدة، وتهدف عمليات الاستمطار، إلى زيادة كميات الهطول السنوية، بما يدعم الوضع المائي للدولة، من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.

استدامة

وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أنه: «وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بضرورة ضمان موارد مائية آمنة ومستدامة، حرص المركز الوطني للأرصاد على لعب دور ريادي في هذا المجال، عبر تنفيذ عمليات الاستمطار المرتكزة على أسس علمية وتقنية مدروسة مسبقاً».

وأضاف أن: «الدولة كانت من أول معتمدي تقنيات وعمليات تلقيح السحب على مستوى المنطقة، حيث استطاع المركز الوطني للأرصاد، عبر شبكة شركائه محلياً وعالمياً، ترسيخ مكانته الرائدة في هذا المجال، استناداً إلى ما يمتلكه من بنية تحتية متطورة.

واستراتيجية بحث وتطوير متميزة، وإشرافه على برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي استطاع استقطاب أبرز الباحثين والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في تطوير هذا المجال العلمي الهام، فضلاً عن «مصنع الإمارات لتحسين الطقس»، الذي يزوّد المركز بمنتجات تلقيح السحب عالية الجودة».

تطور

ويستند المركز الوطني للأرصاد في عمليات الاستمطار التي ينفذها على مستوى الدولة، إلى شبكة رادارات جوية متطورة، ترصد أجواء الدولة على مدار الساعة، يتبعها غرفة عمليات متخصصة، ومرتبطة بفريق تنفيذي مكون من طيارين وفنيين قادرين على التجاوب السريع مع معطيات السحب القابلة للاستمطار، وتنفيذ العمليات بدقة وكفاءة عالية.

ويعكس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مساعي دولة الإمارات العملية لإحداث فارق حقيقي، بالتعامل مع تحديات شحّ المياه الملحة، عبر أخذ زمام المبادرة في البحث العلمي والتكنولوجي، الذي يثري الإمكانات المتاحة بالعديد من التطبيقات المبتكرة، ومع تطوير علوم الاستمطار، من خلال الابتكار والتعاون الدولي الفاعل، أظهرت الإمارات رؤيتها الملهمة، والتزامها بالاستدامة العالمية، من خلال ضمان الأمن المائي العالمي.

أدوار

ويضطلع المركز الوطني للأرصاد، بدورٍ أساسي في دعم المشاريع الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وذلك من خلال توفير كافة المرافق والإمكانات المتاحة لديه من المستشارين أصحاب الخبرات المتقدمة، إلى جانب التقنيات والوسائل المتطورة من شبكة رادارات ومحطات رصد جوي وطائرات وغيرها، والتي أسهمت بشكل كبير في تسهيل مهام هذه المشاريع، لتحقيق أهدافها المرجوة، وإتاحة المجال لاختبارها وتطبيقها بشكل عملي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز