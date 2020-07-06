حمدان بن محمد يطلق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم عن إطلاق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير منصة توحد جميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وقال سموه إن الهدف هو تسريع توظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية لدعم كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والصحية والعلمية في دبي والعالم.

ونشر سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سنعمل من خلال التحالف على تعزيز قدراتنا الصناعية وتأمين احتياجاتنا الأساسية بالتعاون مع شركات الطباعة ثلاثية الأبعاد واستحداث خطوط إنتاج جديدة قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل".

كما وجه سموه باستحداث وإنشاء منطقة متخصصة لتطوير واختبار وتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، قائلاً: "نريد أن تكون دبي مرجعية عالمية لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة عبر تعزيز شراكة القطاعين الحكومي والخاص".

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