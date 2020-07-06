موقع أمريكي: أيام قليلة تفصلنا عن بعثة «الأمل»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

صاروخ محمّل بالوقود وأنظمة قيد الاختبار ومهندسون طموحون خضعوا للحجر الصحي في اليابان ضمن بعثة الإمارات الخاصة إلى كوكب المريخ «الأمل»، في تصاعد الاستعدادات لأول مهمة عربية للكوكب الأحمر، نقلاً عن موقع «إكسبليكا» الإخباري الأمريكي. وأردف التقرير أن فريق البعثة تحتم عليه الوصول لليابان في أبريل الماضي، أي قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للإطلاق، بغية الخضوع لفترة الحجر الصحي والاستعداد لبدء الإطلاق في الـ 15 من يوليو الجاري.وفي مؤتمر صحافي جرى مؤخراً «عن بعد»، أشار المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أن الاختبارات جارية لإنهاء عملية الإعداد، وستستمر حتى يوم إطلاق الصاروخ المحمل بالوقود.

وسيكون «الأمل» هو أول مهمة تظهر صورة كاملة لأجواء الكوكب الأحمر، وسيدرج اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي أطلقت مسباراً يدور حول كوكب المريخ. وتم الإعلان عن المشروع لأول مرة في يوليو 2014، وسيدرس المسبار مناخ وأجواء المريخ بالإضافة لتسليط الضوء على الأسباب التي أدت لاختفاء المياه وفرص تأسيس حياة على الكوكب الأحمر. وذكر الموقع أن المهمة الإماراتية تحمل رمزية هائلة للمنطقة بأسرها. فهذا ليس مشروعاً إماراتياً حصراً، ولكن للمنطقة العربية بأكملها بهدف نقل الأمل في مستقبل أفضل، وهو السبب وراء استثمار الإمارات في هذه المهمة، ناهيك عن كونه استثماراً نحو تعزيز اقتصاد الفضاء.

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