قال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن قيادتنا الرشيدة تبذل قصارى جهدها في سبيل توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى أن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء تأتي في إطار حرص الدولة مواكبة التغيرات العالمية ومن أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم وتعزيز بنية الخدمات، ومن أجل تعزيز التنمية الاقتصادية ودفع القطاعات الاقتصادية.

وقال إن التشكيلة الجديدة للحكومة تؤكد رؤية ثاقبة لقيادتنا ونظرة مستقبلية تواكب تطلعات دولة الإمارات التي وضعتها في مكانة بارزة على الخريطة العالمية، وأصبحت مثالاً يحتذى لجميع دول المنطقة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في العصر الراهن.

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