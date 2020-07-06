قال جمال عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «يسرنا بدايةً أن نبارك لحكومة دولة الإمارات، على اعتماد الهيكل الجديد للحكومة، الذي يؤكّد لنا مجدداً، حرص قيادتنا الرشيدة على دعم مسيرة نمو وازدهار الدولة، وتعزيز جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها. كما يعكس جهود حكومة الإمارات، وجاهزيتها التامة، وقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف والأوقات. ونحن في مجموعة «إمداد»، نؤمن بقرارات ورؤى حكومتنا الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في بذل المساعي الرامية إلى الارتقاء بمسيرة الدولة، والوصول إلى أعلى المستويات.

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