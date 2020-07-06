مركز «الأمن السيبراني» دعامة تأمين الوطن

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أشاد خبراء في الأمن السيبراني بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة حماية حدودنا الوطنية الرقمية، حيث قال صاحب السمو: «أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني»، وأكد الخبراء أن قرار صاحب السمو إنشاء مركز الأمن السيبراني لحكومة الإمارات سيشكل دعامة أساسية في أمن الحكومة الرقمية والأمن الوطني الشامل في الدولة ويعزز التعاون الدولي ونشر الوعي ودعم الكثير من الأنشطة الاقتصادية والحيوية في الدولة التي باتت تعتمد على شبكة الإنترنت في ظل تسارع عملية التحول الرقمي الحاصل في القطاعين العام الخاص من جهة ونمو عدد الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدولة والمنطقة عموماً بالتزامن مع تزايد اتصال الأنظمة والأجهزة بشبكة الإنترنت على نحو غير مسبوق.

ولفت الخبراء في تصريحات لـ«البيان» إلى أن الأهمية الاقتصادية المتزايدة لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، تجعلها هدفاً رئيساً للإرهاب الإلكتروني، وخصوصاً في ظل التقدم السريع الذي تحققه الدولة في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، مشيرين إلى أن المركز عنصر رئيس في خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة ودرء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني.

وتوقع الخبراء أن يشكل المركز نواة لمنظومة متكاملة للتعامل مع القضايا المرتبطة تتضمن تعزيز آلية التجاوب مع الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات وكشف الثغرات الأمنية وتحدي مواقع الضعف والإبلاغ عن الجرائم والتعامل مع مرتكبيها والحد من أشكالها التي تتضمن الابتزاز الإلكتروني، والاختراقات التقنية، والاحتيالات المالية وغيرها من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.

قرار استباقي

وأشاد فادي يونس رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «سيسكو» بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي يمكن وصفه بأنه قرار استباقي يعكس رؤية ثاقبة لما يشهده العالم الرقمي من تغييرات وتطورات. وقال: نحث دول العالم أجمع على اتباع نفس خطى قرار الإمارات في هذا الإطار وأن ينظر إلى أمن الأمم الرقمية أنه جزء أساسي من الأمن الوطني الشامل. عالمنا اليوم يفتح الأبواب أمام السحابة، وإنترنت الأشياء والوصول اللاسلكي عالي السرعة وغيرها من العوامل التي من شأنها زيادة مساحة الهجوم وخلق الثغرات وتحفيز المجرمين ما يصبح تأمين هذه البيئة المعقدة أمراً صعباً. ومن هذا المنطلق، نرى في سيسكو أنه كي نتمكن من إحداث تغيير حقيقي على هذا الصعيد يجب أن ننظر إلى تسليح أمننا الرقمي بجدية متبوعة بقرارات تتصف بالاستباقية والحدسية لمواجهة تداعيات التقدم الرقمي.

أسلوب أداء

وقال أحمد الخلافي مدير عام هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات: لا تتوقف قيادة دولة الإمارات عن الابتكار في شكل وأسلوب أداء الحكومة لمهامها، وفي القطاع الخاص وخاصة العالمي في دولة الإمارات أرى أن تفاصيل الهيكل الجديد للحكومة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستنعكس إيجاباً على مناخ الأعمال وخاصة في القطاع التقني.

وأضاف: وبوجود وزارة مثل وزارة الصناعة والعلوم المتقدمة وغيرها من الوزارات الجديدة وخبرات إماراتية لها باع طويل في الارتقاء بالقطاعات المختلفة، فإن ذلك سينعكس على ازدهار بيئة جذب الاستثمار الأجنبي وكذلك ثقة الشركات الموجودة في دولتنا وخاصة في ظروف عالمية يمر بها العالم اليوم، ونتطلع قدماً لنواصل مساهمتنا في هذه النجاحات.

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