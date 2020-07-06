استشراف المستقبل

قال مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «تهانينا القلبية، وأطيب تمنياتنا، للتشكيل الوزاري الجديد، الذي أعلنت عنه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. إنه لشرف لنا أن نوجد في هذه البلاد، وأن نسير على خطى القادة العظام، ذوي البصيرة النافذة، الذين أذهلت إنجازاتهم الفريدة في دولة الإمارات، العالم بأسره. وأضاف الجزيري قائلاً: «نعرب عن فخرنا بلعب دور ريادي في رسم ملامح مستقبل الطاقة واستشرافه. ونؤمن بأن تمكين شبكات طاقة أقوى وأكثر ذكاءً، ومراعاة للبيئة، يدفع عجلة التقدم، من أجل تحقيق مستقبل مستدام للطاقة».

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