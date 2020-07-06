نظرة ثاقبة

بارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الهيكل الجديد لحكومة الإمارات. وقال: إن نظرة فاحصة على الهيكل الجديد للحكومة كفيلة بفهم عمق رغبة القيادة وسعيها لإعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي لجهة سرعة اتخاذ القرار، ومواكبة المتغيرات، واقتناص الفرص والمرونة والسرعة في ترسيخ المكتسبات وتعبيد الطريق أمام المزيد من المنجزات للوطن والمواطن. لافتاً إلى فطنة القيادة وبراعتها عموماً في تهيئة سبل التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ الدولة، تمهيداً لإحداث قفزة نوعية هائلة ومرتقبة في عمل تلك القطاعات الحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز