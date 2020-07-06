عمار النعيمي: الإمارات حافظت على نهجها الرشيد في مواكبة متغيرات العصر

المصدر: (عجمان - وام)

تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بخالص التهاني والتبريكات وأصدق مشاعر الشكر والعرفان، إلى قيادة دولة الإمارات، على التشكيل الحكومي الجديد والتوجيهات السامية بتسخير كافة الموارد للارتقاء بوطننا الحبيب في ظل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حافظت على نهجها الرشيد في مواكبة متغيرات العصر والمضي قدماً نحو تحقيق سعادة الشعب من مواطنين ومقيمين وزائرين وهذا هو ديدن الآباء المؤسسين والركيزة التي يقوم عليها اتحاد الدولة والتي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد أننا نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة، وأعلن عن تشكيل حكومة جديدة متطلعة إلى بناء الحاضر، واستشراف المستقبل.

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