محمد بن سعود: الدولة تبهر العالم بخطواتها الريادية

المصدر: (رأس الخيمة ـ وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارات ما زالت تبهر العالم بخطواتها الريادية في مواجهة التحديات وتختصر الزمن بفضل قيادتها الحكيمة التي تعمل من أجل تحقيق طموحات وسعادة أبناء شعبها لتبقى راية الإمارات خفاقة بين الأمم عالية بهمة عطاء قيادتها الوطنية المخلصة.وبارك سموه إعلان التشكيل الجديد لحكومة الإمارات وأكد أن الهيكلية الجديدة للحكومة تعبر عن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تدعيم العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة من أجل حكومة جديدة مرنة وسريعة تواكب العصر الجديد وتحقق تطلعات شعب الإمارات نحو مستقبل زاهر.

وأشاد سموه بالرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

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