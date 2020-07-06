وزراء: خريطة طريق لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»

المصدر: دبي - البيان

أكد وزراء أن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خريطة الطريق للاستعداد لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، معاهدين القيادة على أن يكونوا عند حسن الظن بهم بعد الثقة التي نالوها والعمل بجد للارتقاء في جميع المجالات، عادّين أنها وسام على صدورهم.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر «تويتر»: «تبقى ديناميكية وحيوية دولة الإمارات عنواناً عربياً مضيئاً، وإعادة الهيكلة للوزارة الاتحادية مقصدها التجديد واستجابة لأولويات المرحلة، وتبقى خدمة الإمارات وقيادتها وشعبها الوسام الأرفع في حياتنا المهنية، نحمله بشرف وفخر ووفاء».

وشدد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتميز بالديناميكية التي تواكب المتغيرات، والفكر الاستباقي الذي يؤكد أن الدولة ماضية نحو مستقبل مشرق، لتكون بفضل ذلك في مصاف الأمم المتقدمة والتي يضرب بها المثل في شتى الميادين.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التشكيل الحكومي الجديد، يتسم بالمرونة، ورؤية مستقبلية واعدة، لاستدامة النهضة والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ثقة القيادة بتجديد تكليفه وزيراً للتربية والتعليم، وسام فخر له، وشرف كبير لخدمة الوطن وأبنائه، والعمل من أجل رفعته وتقدمه في قطاع التعليم، الذي يشكل أولوية ويلقى اهتماماً كبيراً ورعاية ودعماً من قبل القيادة الرشيدة.

شكر

وعبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب عن شكرها للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحمل أولويات جديدة للنهوض بقطاع الثقافة والشباب من خلال رؤية استراتيجية تتناسب مع تحديات المرحلة، وتوظف قدرات شباب الإمارات في الاستفادة من الفرص المجدية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

ثقة

وأكدت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن نيل الثقة مجدداً بالتكليف الحكومي، ضمن الهيكلية المستحدثة، أمر يبعث في النفس الفخر والاعتزاز، لأن خدمة الوطن، واجب، ونحن نشعر بالسعادة لكوننا جزءاً فاعلاً يساهم في تحقيق طموحات الوطن، وهو ما يقتضي منا مزيداً من البذل والعطاء في سبيل نهضة حقيقية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم الذي يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام من قبل القيادة.

عرفان

ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقتهم الغالية بتجديد تعيينه وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. مؤكداً مواصلة جهود الوزارة في أن يكون سوق العمل ممكناً للمواطنين جاذباً الكفاءات العالمية ولا سيما من خلال تدريب وتعزيز فرص توظيف المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة وتأهيلهم لوظائف المستقبل وتعزيز مرونة السوق بالشكل الذي يتناغم وينسجم مع منظومة عمل الحكومة الجديدة.

وقال: إن الهيكلية الجديدة لحكومة الإمارات تعبر عن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والاستجابة السريعة للمتغيرات التي فرضتها «جائحة كوفيد 19» حيث تسجل الإمارات ريادتها العالمية في الاستعداد المبكر لتحديات هذه الجائحة على مختلف الأصعدة.

رؤية

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات يعكس رؤية استشرافية لقيادة استثنائية، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب مستجدات ومتغيرات العصر بسرعة قياسية ومرونة نوعية.. نعمل في حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات دولة الإمارات بالمزيد من الإنجازات والمكتسبات.

وتابعت عبر حسابها في «تويتر»: «ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب الرؤية الحكومية والمدرسة القيادية التنموية الفريدة على مستوى العمل الحكومي العالمي، دافعنا لمواصلة قيادة العمل التنموي والمجتمعي، ونقله إلى آفاق رحبة من التقدم النجاح».

تقدير

وبارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لمعالي عبدالله بلحيف النعيمي ثقة القيادة الرشيدة بتعيينه وزيراً للتغير المناخي والبيئة و«نسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي وقيادته الرشيدة».

وقال الزيودي عبر «تويتر»: «كل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على الثقة الغالية التي أولتها لنا، ونسأل ألله أن يعيننا على أداء هذه المسؤولية الكبيرة وأن نكون عند حسن ظنها بنا وأن نعمل كل ما بوسعنا من أجل خدمة وطننا الغالي وتقدمه وازدهاره».

بدورها دونت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب عبر «تويتر»، قائلة: «بروح شبابية تعشق الوطن... وبقلب الفريق الواحد نحقق رؤية قيادتنا في الثقافة والشباب... بداية جديدة لأثر أكبر وإنجازات أفضل... يداً بيد؛ نعمل نخلص نعمل نخلص، مهما عشنا نخلص نخلص» مشيرة إلى معالي نورة الكعبي.

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