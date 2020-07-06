محمد الشرقي: التغييرات تتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالهيكل الجديد لحكومة الإمارات، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تضمن دمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة، تواكب التطورات الحديثة، وتلبي تطلعات الشعب الإماراتي. وأكد سموه أهمية هذه التغييرات الجديدة التي تتماشى مع الاستراتيجية العامة لحكومة الإمارات والتي أثبتت كفاءتها في تخطي كافة العقبات، من خلال تبنيها اقتصاد المعرفة والابتكار، وذلك في إطار التسارع والتطور الكبير الذي يشهده العالم.

هيكلة

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي إلى أهمية الهيكلة الجديدة للحكومة والتي ستسهم في زيادة الأداء، وتمهد الطريق، لعبور المستقبل بأدوات جديدة، وتساعد أيضاً على صياغة استراتيجيات قادرة على التكيّف وفق المستجدات والتطورات الحديثة، لتحقيق قفزات تنموية كبيرة، بأفضل الطرق والوسائل الممكنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز