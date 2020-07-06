الهيكل الجديد للحكومة .. وزراء جدد ومناصب مستحدثة لتسريع وتيرة التنمية

أحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد

يشغل معالي أحمد بن جمعة الزعابي منصب وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد. وتولى العديد من المناصب الأخرى، ومنها رئيس اللجنة التنفيذية لقصر الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية منذ عام 2007، وعضو مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية.

وشغل الزعابي كذلك منصب نائب وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران الأميري عام 2002.

وبدأ أحمد بن جمعة الزعابي حياته العملية في عام 1976، حيث تدرج في العمل الإداري، وشغل مواقع عدة اكتسب من خلالها خبرة عملية في مجالات عديدة، ومن بينها تعيينه مديراً لمكتب ولي عهد أبوظبي بدرجة وكيل وزارة مساعد عام 1990.

سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية

شغل معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي منصب وزير الطاقة منذ مارس 2013، وتتركز مهام العمل في الوزارة على توفير الدعم لمسيرة التنمية المستدامة، وتنسيق وتمثيل شؤون البترول والمعادن والكهرباء والماء، وعلى حسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.

وإلى جانب عمله الوزاري، يشغل المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للغاز المسال. كما أنه عضو اللجنة الاستشارية العليا للمجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، وعضو مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة وغيرها.

ويحمل سهيل المزروعي شهادة بكالوريوس في العلوم الهندسية البترولية من جامعة تولسا بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1996.

الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

انضم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، إلى الحكومة الاتحادية عام 2013 كوزير دولة، حيث يتولى ‏إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والتنموي مثل الإعلام والطاقة والبنية التحتية ‏والتنمية المستدامة. ‏

بدأ الدكتور سلطان الجابر حياته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وفي العام 2006، تم تكليفه بتأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تولى منصب رئيسها التنفيذي لـ 7 سنوات. وفي العام 2016، عاد إلى «أدنوك» ليتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها، مع مواصلة إشرافه على استراتيجية «مصدر» من خلال موقعه كرئيس لمجلس إدارتها. يحمل الدكتور سلطان الجابر، شهادة دكتوراه في الاقتصاد والإدارة، من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة، وماجستيراً في إدارة ‏المشاريع والاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من ‏جامعة جنوب كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة

انضم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إلى الحكومة الاتحادية في العام 2013 كوزير للأشغال العامة، وتغير مسمى الوزارة في فبراير 2016 ضمن التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات، لتصبح وزارة تطوير البنية التحتية، حيث أشرف معاليه بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية الاتحادية بالدولة من شبكات طرق ومبانٍ اتحادية.

تدرج عبدالله بلحيف النعيمي في وزارة الأشغال العامة، والتي تُعرف حالياً بوزارة تطوير البنية التحتية، وشغل فيها عدداً من المناصب. وإلى جانب عمله الوزاري، شغل منصب رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

حصل الدكتور النعيمي، على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة وسكنسن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ثم أكمل دراساته العليا وحصل على الماجستير في الهندسة المدنية عام 1986، ودرجة الدكتوراه من جامعة ديدنك ببريطانيا عام 1990.

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد

شغل معالي عبد الله بن طوق، منصب أمين عام مجلس الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري في ‏أكتوبر عام 2017. وأشرف بن طوق، على تطوير عمل الأمانة، بما يدعم اتخاذ القرارات وتنفيذها في مجلس ‏الوزراء، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الحكومية النوعية، ومراجعة السياسات الحكومية. ‏

كما شغل عبد الله بن طوق، منصب المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتولّى مهمة الإشراف على عدد من المشاريع الحيوية في إمارة دبي.

ويحمل بن طوق شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، من جامعة شفيلد في بريطانيا، وهو خريج برنامج قيادات ‏حكومة دولة الإمارات، وبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

شغل معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي منصب وزير دولة لشؤون التعليم العالي، حيث أشرف على عملية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع السياسات الخاصة بالقطاع، وتنظيم عمل مؤسساته، وضمان جودة مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

كما تولى ملف المهارات المتقدمة في حقيبته الوزارية.

وشغل أحمد بن عبدالله بالهول سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، والمدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير قطاع السياحة في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس في وحدة مبادلة للصناعة. كما عمل مستشاراً لدى شركة الاستشارات الإدارية «ماكينزي أند كومباني».

يحمل أحمد الفلاسي شهادة الدكتوراه من جامعة موناش والماجستير من جامعة ملبورن في أستراليا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بدولة الإمارات.

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية

شغل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي منصب وزير التغير المناخي والبيئة منذ فبراير 2016، كما شغل معاليه منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» خلال الفترة من 2010 إلى 2017، ومدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية من 2010 إلى 2016. بدأ الزيودي حياته العملية مهندس بترول في شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما»، ثم انتقل إلى «مصدر»، حيث عمل هناك على تطوير تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، كما لعب دوراً رئيساً في الحملة الدبلوماسية الناجحة لدولة الإمارات في عام 2009 لاستضافة وكالة آيرينا، كأول منظمة دولية مكرسة للطاقة المتجددة.

ويحمل الدكتور الزيودي درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تلسا، والماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، والماجستير في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي، وشهادة الدكتوراه في إدارة الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع من جامعة سكيما في فرنسا.

عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل

تشغل معالي عهود بنت خلفان الرومي، منصب مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، حيث تشرف على تنسيق وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين هذه المبادرات: مئويّة الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنيّة، واستراتيجية حكومة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ونظام إدارة الأداء الحكومي «أداء»، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمّد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

تحمل عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة – رئيسة وكالة الإمارات للفضاء

انضمت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى الحكومة الاتحادية كوزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة في التشكيل الوزاري في أكتوبر2017، لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث العلمي. تشغل معاليها منصب رئيس مجلس علماء الإمارات، ومنصب نائب مدير وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وبدأت سارة الأميري مسيرتها كمهندسة في مشروعي القمر الصناعي «دبي سات-1 ودبي سات-2»، وعملت كمدير لإدارة البحث والتطوير في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتحمل سارة الأميري شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأمريكية في الشارقة. وتتولى بحسب التشكيل الوزاري الجديد منصب رئيس وكالة الإمارات للفضاء.

عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد

انضم معالي عمر بن سلطان العلماء إلى الحكومة الاتحادية وزير دولة للذكاء الاصطناعي في التشكيل الوزاري في أكتوبر2017، للارتقاء بالأداء الحكومي، من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في شتى ميادين العمل.

يشغل عمر العلماء منصب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونائب العضو المنتدب للمؤسسة. وفي نوفمبر 2017، أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار عمر العلماء لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

عمل العلماء في قطاعات عدة من بينها القطاع المصرفي، وتنظيم الاتصالات، والقطاعان الحكومي والخاص، كما شارك في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وتحليل المخاطر، وإدارة التغيير، وتخطيط السيناريوهات.

ويحمل عمر العلماء دبلومة في إدارة المشاريع والتميز من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء

تولت مريم الحمادي ضمن مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشرفت على متابعة أداء الخدمات الحكومية والتطور في الابتكار الحكومي من خلال وضع وتنفيذ نظام لمؤشرات الأداء وتقارير الأداء التي تعكس الإنجاز في هذه المجالات. وتشرف كذلك على الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة مثل دراسات السعادة الوظيفية والإيجابية في بيئة العمل والولاء والتناغم الوظيفي وغيرها من الدراسات.

وتحمل الحمادي شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الجودة الشاملة.

سعيد محمد العطر الظنحاني رئيس المكتب الإعلامي في حكومة الإمارات

أشرف سعيد محمد العطر الظنحاني مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة على إطلاق وإدارة العديد من المشاريع الاستراتيجية.

أشرف على إدارة الكثير من الحملات الإعلامية الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية للحكومة مثل: «برنامج الإمارات للفضاء، والاستراتيجيات الحكومية، ورؤية الإمارات 2021، والحملات الحكومية في المناسبات الوطنية». إضافة إلى توليه مسؤولية الإدارة الإعلامية للقمة العالمية للحكومات.

ويتولى العطر منصب مدير عام «المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومنصب الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

وهو خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة وخريج جامعة خليفة، وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة.

محمد سلطان العبيدلي رئيس الشؤون القانونية في حكومة الإمارات

يشغل محمد سلطان العبيدلي منصب الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء منذ ديسمبر 2007، ويتولى مسؤولية مساعدة الأمين العام لمجلس الوزراء في الإشراف على قطاع مجلس الوزراء من خلال تنظيم اجتماعات المجلس وتقديم الدعم القانوني والإداري واللوجستي للمجلس وللأمانة العامة. ويمتلك خبرة كبيرة في المجال القانوني من خلال إعداد وصوغ مشاريع القوانين والقرارات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني وفي المجال الإداري من خلال شغله عدداً من المناصب الإدارية الإشرافية.

بدأ العبيدلي حياته العملية كباحث قانوني في وزارة العمل خلال 1988 - 1990. كما عمل في إدارة الشؤون القانونية يبلدية دبي خلال الفترة 1990 - 2006.

العبيدلي حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات في 1988.

الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات

تولى د. محمد حمد الكويتي منصب مستشار تنفيذي في المجلس الأعلى للأمن الوطني، وهو أستاذ مساعد في برنامج الأمن الداخلي بكلية ربدان. في آخر وظيفة له، شغل الكويتي منصب المدير التنفيذي لإدارة تطوير المواهب في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وهو مستشار في التحليل وأمن الفضاء الإلكتروني.

في 2013، انضم إلى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني مديراً تنفيذياً للعمليات الحكومية، وأدارالعلاقات الحكومية على المستويين الوطني والدولي. يمتلك خبرة 20 عاماً، كما قدم إطار الأمن الإلكتروني للإمارات في الإنتربول، سنغافورة.

حصل على الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي وأمن الشبكات من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكمبيوتر، وماجستير في مجال الأمن الدولي والوطني.

هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات

تعمل هدى الهاشمي من خلال إشرافها على قطاع الاستراتيجية والسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء على تنسيق وإعداد ومتابعة تنفيذ رؤية الإمارات 2021.

تولت الهاشمي مناصب حكومية عدة؛ حيث عملت في المكتب التنفيذي لحكومة دبي منذ إنشائه 2001 وشغلت عدة مواقع مهمة ومن بينها مديرة الإبداع والتطوير حيث لعبت دوراً فاعلاً ضمن الفريق الرئيس الذي أشرف على مشاريع استراتيجية في حكومة دبي كمركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي الطبية. تولت منصب مديرة إدارة تطوير القطاع الحكومي في المجلس التنفيذي لإمارة دبي كما شغلت منصب المدير التنفيذي المؤسس للمكتب الاستشاري لحكومة دبي.

تحمل الهاشمي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا.

حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية في حكومة الإمارات

شغل حمد عبيد المنصوري منصب رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء منذ 2015، ونائب رئيس مجلس إدارة «وكالة الإمارات للفضاء». كما يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وعضوية اللجنة الدولية رفيعة المستوى الخاصة بالنطاق العريض من أجل التنمية الرقمية.

عمل المنصوري مستشاراً تقنياً لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومستشاراً للمدير العام في القيادة العامة لشرطة دبي.

أشرف على تصنيع وإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» الذي أسس لمرحلة جديدة في قطاع الفضاء الوطني.

يحمل حمد عبيد المنصوري درجة الماجستير في الوسائط المتعددة - علوم الكمبيوتر - من جامعة ميدلسكس البريطانية.

محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات

تقلّد المهندس محمد بن طليعة منصب مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكوميّة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

كما تولى منصب مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في 2014-2019، وأشرف خلالها على تطوير المشاريع الاستراتيجية بالقطاع وترسيخ ثقافة مؤسسية تهدف إلى تحقيق الكفاءة والتميز في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وشغل عدة مناصب إدارية في القطاعين الحكومي والخاص مدة تزيد على 16 عاماً في مجال تقنية المعلومات والأمن الإلكتروني.

يحمل بن طليعة شهادة الإدارة التنفيذية في الإدارة والقيادة من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وماجستير العلوم في إدارة المشاريع من الجامعة البريطانية في دبي.

م. أحمد ماجد البدواوي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء

عمل المهندس أحمد ماجد البدواوي، في مؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات، في الفترة من العام 2007 وحتى العام 2011، وساهم في تأسيس شركة اتصالات نيجيريا، كما عمل في مشاريع شراء شركات ورخص اتصالات في دول مختلفة، وعمل في مشاريع نوعية تجمع شركة الاتصالات بفروعها الـ 18 خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعمل من 2012 وحتى 2017 في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومنذ العام 2019 وإلى الآن يعمل البدواوي منتدب، المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فريق المكتب التنفيذي لتأسيس الأمانة العامة لمجلس التنفيذي.

يحمل البدواوي شهادة بكالوريوس هندسة الإلكترونيات من جامعة خليفة، وماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولنغونغ.

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