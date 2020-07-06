«طرق دبي» تصقل المدارك الفكرية للموظفين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن انضمامها لمبادرة «استثمر وقتك بالمعرفة»، والتي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، في إطار سعيها لتوفير بنية تحتية رقمية تتيح اكتساب المعرفة عبر منصة تقنية خاصة في الأجواء التي يعيشها العالم والدولة بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وتعمل هيئة الطرق والمواصلات بشكل دائم على صقل المدارك الفكرية للموظفين.

وتأتي مشاركة الهيئة في «استثمر وقتك بالمعرفة» ضمن إطار دعم الهيئة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لما تمثله من منصة تثقيفية ومعرفية لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة موظفي الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الهيئة تنطلق دوماً من محور استراتيجي يدخل في صميم عملها وهو «المؤسسة المتعلمة»، وهو مفهوم نسعى إلى تكريسه وتجسيده على أرض الواقع لخلق كوادر وظيفية تمتلك مخزوناً معرفياً لصقل المهارات الوظيفية والشخصية في على حد سواء.

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