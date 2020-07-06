انضمام علامات تجارية جديدة لـ«إسعاد»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة متاجر «غاليرييز لافييت» عن انضمام تشكيلة جديدة ومتنوعة من العلامات التجارية العالمية إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، لتصل عدد العلامات التجارية التي تقدمها المجموعة، ويشملها خصم «إسعاد» إلى «337» علامة، تشمل: «الأزياء الفاخرة، والأحذية المبتكرة، ومستحضرات التجميل، وملابس الأطفال، والأدوات المنزلية، والعطور، وغيرها من المنتجات».

وكانت مجموعة متاجر «غاليرييز لافييت» انضمت إلى برنامج الخصومات «إسعاد» قبل عام، وأصبحت شريكاً في البرنامج وفق استمارة تقديم العروض التي وقعتها منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وتتضمن حصول حاملي البطاقة على خصومات تتراوح بين 15% و20%، على مختلف العلامات التجارية التي تعرضها المجموعة في متاجرها المنتشرة في كافة إمارات الدولة، وبالمقابل تقوم لجنة بطاقة إسعاد بالترويج لمنتجات الشركة عبر موقعها الإلكتروني وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

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