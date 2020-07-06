وزير الخارجية الكويتي يشيد بإسهامات سفير الإمارات

المصدر: (الكويت - وام)

استقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً في الكويت.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي، خلال اللقاء، بجهود السفير خلال فترة عمله في الكويت، وإسهاماته التي قدمها، في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي السياق ذاته، التقى سفير الدولة.. خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، الذي عبّر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في مهامه المستقبلية.

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