مصرف الإمارات للتنمية.. حلول مبتكرة لتنمية مستدامة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية، في خطوة تستهدف تعظيم الدور التنموي الذي يقوم به المصرف بشكل أكبر في الفترة القادمة، وتقديم مزيد من المساهمة لتعزيز الازدهار الاقتصادي للمواطنين من خلال توفير برامج لامتلاك منازلهم وتمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة، أو تحقيق طموحات ريادة الأعمال الخاصة بهم، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي.

تسهيلات

ومنذ بداية أعماله في يونيو 2015، يساعد المصرف على توفير الخدمات المالية التنموية التي تسهم في تحسين حياة الإماراتيين، ويقدم حزمة كبيرة من التسهيلات المالية والتقنية التي تضمن حصول المواطنين على الائتمان العقاري المخصّص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي، كما يسهم بتمويل ودعم المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، إلى جانب المشاريع الصناعية والعقارية للمساهمة في استدامتها وتنميتها.

دعم المواطنين

ومن المتوقع أن يواصل المصرف مساهمته في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني الدولة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية، إضافة لتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

وتتمثل رؤية المصرف، في تحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية الإنمائية وتحقيق التنمية المالية المستدامة لاقتصاد الدولة، فيما تتركز مهمته الرئيسية على دعم الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية.

6 أهداف

ويركز المصرف على 6 أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز قدرات المواطنين، وتوفير خدمات وحلول ومنتجات رائدة تتمتع بتنافسية عالية، وتحقيق التميّز في خدمة العملاء وفي رضا العملاء، وضمان النزاهة والاحترام كركنين أساسيين في مبادئ عمل المصرف، وبناء علاقات ترتكز على الثقة المتبادلة، والاستفادة من الفرص والمبادرات التعاونية.

وتشمل خدمات التمويل التي يقدمها المصرف «تمويل الإسكان للمواطنين» و«تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» و«تمويل الشركات الناشئة» و«برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«صندوق محمد بن راشد للابتكار» و«قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان».

استراتيجية

تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم، وبدأ بمزاولة أعماله رسمياً في يونيو 2015 برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تمكين رواد الأعمال من معرفة الأسس اللازمة لوضع استراتيجيات ناجحة تساعدهم على تحسين وتطوير شركاتهم للوصول إلى شريحة أكبر من المتعاملين.

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