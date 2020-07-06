«اجتماعية الوطني» تعقد 15 اجتماعاً وتتبنى 5 مواضيع

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

عقدت لجنة الشـؤون الاجتماعية والعمل والسـكان والموارد البشرية في المجلس الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 15 اجتماعاً واستغرق نشاط اللجنة 38 ساعة عمل و25 دقيقة.

وناقشت اللجنة في الجانب التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، كما ناقشت اللجنة موضوعاً عاماً وهو موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتبنت اللجنة 5 موضوعات عامة هي: سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتنظيم العمل التطوعي، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن دعم الأسر المنتجة، وسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعزيز رأس المال البشري بما يحقق أهداف الدولة المستقبلية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة لــ«البيان»: أنجزت اللجنة تقريراً حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني تمثل في تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة.

وأضاف: اطلعت اللجنة في الجانب التشريعي على 11 دراسة وورقة فنية معدة من قبل الأمانة العامة للمجلس والمساندة لعمل اللجنة، كما اطلعت اللجنة في الجانب الرقابي في سبيل دراسة المطروح على جدول أعمالها على 37 ورقة ودراسة فنية معدة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي من بينها: ورقة نتائج تبني موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وورقة نتائج تبني موضوع سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وورقة نتائج تبني موضوع دور وزارة تنمية المجتمع في الحد من ارتفاع معدلات الطلاق وتداعياته، كذلك ورقة تبني موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن دعم الأسر المنتجة، إضافة إلى دراسة كشفية عن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعزيز وتطوير رأس المال البشري بما يحقق التنافسية العالمية.

وتابع: اطلعت اللجنة على دراسة كشفية حول موضوع المساعدات الاستثنائية للمتعطلين عن العمل ودراسة كشفية حول موضوع الطلاق في الدولة، ودراسة كشفية حول موضوع أصحاب الهمم، كذلك دراسة كشفية حول موضوع التوطين في القطاعين العام والخاص ودراسة تحليلية حول موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وأردف: من بين الأوراق والدراسات الفنية التي اطلعت عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر استبانة حول العلاقات الأسرية وأثرها على الاستقرار الأسري، إلى جانب العديد من أوراق استفسارات اللجنة في المواضيع التي ناقشتها.

جهات

شاركت العديد من الجهات في حضور اجتماعات اللجنة وهي: هيئة تنمية المجتمع في دبي، دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إدارة مركز التنمية الأسرية في الشارقة، وزارة تنمية المجتمع، ولجان التوجيه الأسري في وزارة العدل، وعدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

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