«أبوظبي للجودة» ينجز 1260 فحصاً للمنتجات الزراعية

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، منذ بداية العام الجاري أكثر من 1260 فحصاً، للكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه والأعلاف على مستوى إمارة أبوظبي.

وأوضح المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي للمختبر أن «الفحوصات التي أجريت على عينات الخضار والفواكه والأعلاف كشفت عن مطابقة 85% من العينات للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في الإمارة». وأشار المعيني إلى أن المجلس يرفع هذه النتائج للجهات المعنية في الإمارة، والتي تقوم بدورها بتعزيز سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة المستهلك من خلال إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة الداعمة لدورها في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي. ولفت إلى أن التأكد المستمر من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والاشتراطات يمثل أولوية قصوى في أداء المختبر المركزي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من ملوثات متبقيات المبيدات، وضمان السلامة الغذائية في المجتمع.

ونوه بأن دور المختبر المركزي لا يقتصر في الكشف عن متبقيات المبيدات في عينات الخضار والفواكه، وإنما يشمل مختلف السلع الغذائية مثل التمور والحبوب بأنواعها واللحوم والأسماك والعسل وأغذية الأطفال وغيرها، إذ يواصل المختبر توسيع نطاق العمل، ليشمل منتجات أكثر وزيادة عدد قائمة المبيدات التي يتم الكشف عنها.

وأشار إلى أن المختبر لديه القدرة على الكشف عن نحو 440 من متبقيات المبيدات، وذلك باستخدام أحدث الطرق العلمية للتحليل إذ يعد من أهم مختبرات فحص متبقيات المبيدات في الإمارات، ولديه أكبر نطاق فحص لهذه المتبقيات وخصوصاً في قطاع زراعة الخضار والفواكه.

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