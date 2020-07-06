تقييم جودة العمل في مختبرات بلدية الشارقة «عن بعد»

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ عمليات تقييم وضبط جودة العمل في المختبرات الخاصة عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي، في إطار حرصها على استمرارية العمل وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، حيث واصل قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية مراقبة وضبط جودة الأعمال لدى جهات تقييم المطابقة المسجلة في برنامج الشارقة لضبط ومراقبة عمل المختبرات الخاصة في إمارة الشارقة، مثل مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفة القياسية ISO/‏‏17025:2017.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن: «البلدية وفرت لموظفيها أفضل وسائل العمل عن بعد لتسهيل أداء مهامهم المختلفة وخصوصاً المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور، وفي إطار حرصها على استمرارية العمل وأداء مهامها خصوصاً التي تتطلب العمل الميداني قامت البلدية بتوفير مقيّمين وفنيين معتمدين يتمتعون بكفاءة عالية لتنفيذ عمليات تقييم وضبط جودة المختبرات الخاصة لتعذر القيام بعمليات التقييم الميداني لجهات تقييم المطابقة».

خدمات

وذكرت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن: «القطاع واصل تقديم خدماته عن بعد في ظل الظروف الحالية كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق التباعد الجسدي، وبناءً على تعليمات مدير عام البلدية تم اتخاذ تدابير العمل عن بعد كإجراء مؤقت لتسيير خدمات وأعمال القطاع على النحو الذي يسهل على المتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات لهم».

وأوضحت أن عملية «التقييم عن بعد» ينفذها المقيّمين والفنيين المعتمدين لدى البلدية، بالتعاون بين إدارة تقييم المطابقة والتثقيف الصحي والإدارة المختصة بالبلدية، وفق مجموعة من الطرق والآليات التي تتضمن مراجعة الوثائق والسجلات ونتائج ضبط الجودة بالإضافة إلى المقابلات وتقييم أداء العاملين عن بعد.

دليل

وأفادت الشيخة مها المعلا رئيس قسم تقييم المطابقة بأنه تم إعداد ونشر الدليل الإرشادي الخاص بآلية التقييم عن بعد لضبط ومراقبة جودة العمل في المختبرات الخاصة، والمسجلة ضمن برنامج الشارقة لضبط وتسجيل عمل المختبرات الخاصة خلال فترة العمل عن بعد، لتوضيح آلية التقييم عن بعد خلال الوضع الراهن وفي حالة تعذر القيام بالتقييم الميداني لجهات تقييم المطابقة.

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