«رحمة» للتمريض المنزلي تعزز صحة كبار المواطنين

المصدر: (الشارقة - وام)

تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة استقبال طلبات تقديم خدمة «رحمة» للتمريض المنزلي الخاص بالرعاية الصحية والعلاجية لكبار المواطنين من طريحي الفراش وأصحاب الهمم، من قبل اللجنة المكلفة بالبت في الطلبات المقدمة.

وأوضحت خلود آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية أن «الشروط تتمثل في أن يكون المستفيد من الخدمة من مواطني إمارة الشارقة ويحمل خلاصة القيد من الشارقة، وأن يكون طريح الفراش ويحتاج للتغذية الأنبوبية وفقاً لتقرير من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث سيتم توفير التمريض له مدة 24 ساعة أو 12 ساعة أو 8 ساعات حسب تشخيص الطبيب للحالة المرضية».

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