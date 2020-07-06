بحث تعزيز التعاون بمجال التعليم بين الإمارات والنمسا

المصدر: فيينا - وام

عقد إبراهيم سالم المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، اجتماعاً مع ايرس راوسكالا، المدير العام بوزارة التعليم والعلوم والبحوث النمساوية، بمقر الوزارة في العاصمة فيينا.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعليم، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال التعليم عن بُعد، في ظل تداعيات وباء فيروس «کورونا» المستجد وانعكاساته على العملية التعليمية.

وسلط السفير الضوء على جهود ومبادرات الدولة للارتقاء بمستوى التعليم عن بُعد، والإجراءات الاحترازية والجهود التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين استمرار العملية التعليمية خلال فترة تفشي الوباء، والتدابير الوقائية التي قامت بها الدولة للحد من تفشي المرض في المدارس والمؤسسات التعليمية.

وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول أفضل الممارسات العملية المطبقة والخبرات المكتسبة، لاسيما خلال فترة مكافحة «كورونا»، في إطار اهتمام البلدين بالعمل على تأمين استمرار العملية التعليمية ومحاربة تفشي الوباء.

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