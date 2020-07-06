سعيد النقبي: نجحنا في تحويل الظروف الصعبة إلى فرص

أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أهمية التزام الجمهور والعاملين بالتدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المجتمع، والمحافظة على صحة وسلامة أفراده، حيث يتعين على الجميع أن يكونوا يداً واحدة في الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتخذة، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن النجاحات التي حققتها الوزارة خلال فترة «العمل عن بعد»، جاء نتيجة عمل وخطط مدروسة، حيث نجحت في تحويل الظرف الصعب إلى فرصة، مرتكزة في ذلك على تسخير التكنولوجيا المتطورة، ما أسهم في رفع جاهزية الوزارة للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات التي قد تطرأ، وإنجاز كافة المهام الموكلة إليها بسرعة ودقة عالية.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته وزارة العدل، أمس، مع المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وذلك بمناسبة عودة موظفي الوزارة للعمل، حيث نقل النقبي، لكافة العاملين بالوزارة، تحيات معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والوكلاء المساعدين، ومدير إدارة التفتيش القضائي، ومدير معهد التدريب والدراسات القضائية، وتمنياتهم لكافة الموظفين، بمزيد من التقدير والتميز والتوفيق والنجاح.

وقال: إن دولة الإمارات واجهت الظروف الحالية، من خلال استراتيجية شاملة ومحكمة، تأسست على أولوية الحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، مع التركيز على تطبيق حزمة من المبادرات والتدابير الوقائية والاحترازية، تضمنت تطبيق نظام «العمل عن بعد» في مؤسسات الحكومة الاتحادية. ونوه بأن استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة، حظيت بإشادة العديد من دول العالم، وهو ما تتبدى مؤشراته في مواصلة عمل وزارة العدل والمحاكم والإدارات التابع لها، كافة المهام الموكلة إليها، واستمراريتها «عن بعد»، حيث هيأ هذا النجاح، المناخ والبيئة لاستئناف عودة الموظفين إلى مقار عملهم مرة أخرى، فأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في وقت سابق، عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، بحيث لا تزيد نسبة العاملين على 30 %، ثم ارتفعت إلى 50 %، وصولاً إلى اليوم، والذي يشهد عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100 %.

وتابع: «نبدأ اليوم معكم صفحة جديدة في منظومة العمل، بعودة الموظفين إلى مقار عمله، وبمتابعة الأعمال التي كنتم تؤدونها خلال تطبيق نظام العمل «عن بعد»، تبين لنا من خلال المؤشرات، بأن نسب الإنجاز كانت جداً رائعة، فالكل كان يقوم بدورة على أكمل وجه، بالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة». (أبوظبي – موفق محمد)

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