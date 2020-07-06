بحث تعزيز التعاون بين «استشاري» و«شرطة» الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في مكتبه بالقيادة، علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، بحضور المقدم جابر سعيد النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام. ورحب قائد عام شرطة الشارقة بالوفد الزائر، مشيداً بالتعاون القائم بين شرطة الشارقة والمجلس الاستشاري، ومثمناً جهود المجلس، وما يقدمه في مختلف الأصعدة، للارتقاء بالمجتمع نحو التقدم والازدهار، برؤية واعية وهمة عالية من قيادة حكيمة، هيأت لشعبها منابر للشورى والعمل المشترك، لخدمة قضايا الوطن.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض العلاقة الثنائية التي تربط بين المجلس الاستشاري وشرطة الشارقة في مختلف المجالات، وسبل تطويرها وتدعيمها، بما يخدم الصالح العام، إلى جانب فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، عبر تبادل الخبرات، وتنسيق المواقف حيال القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

وأعرب الوفد الزائر عن شكرهم وتقديرهم لجهود شرطة الشارقة، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي ختام الزيارة، قام اللواء سيف الزري الشامسي، بإهداء الوفد الزائر، درع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مرحباً باستمرار التعاون الوثيق بين شرطة الشارقة والمجلس الاستشاري.

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