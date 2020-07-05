الطوارئ والأزمات تنفي شائعة إغلاق مراكز التسوق في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأحد ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق مراكز التسوق والمراكز التجارية في الإمارات ، حيث إن كافة المعلومات المتعلقة بالبروتوكول تم الإعلان عنها من خلال الإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات.

وشددت الهيئة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة، وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها لعدم تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

واكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

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