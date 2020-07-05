م. أحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء

عمل المهندس أحمد ماجد البدواوي، في مؤسسة الإمارات للاتصالات - اتصالات، في الفترة من العام 2007 وحتى العام 2011، وساهم في تأسيس شركة اتصالات نيجيريا، كما عمل في مشاريع شراء شركات ورخص اتصالات في دول مختلفة، وعمل في مشاريع نوعية تجمع شركة الاتصالات بفروعها الـ 18 خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساهم البدواوي في تأسيس شركة إيمراج سيستمز – Emiraje من خلال إدارة عقود الباطن مع شركات عالمية، وذلك خلال الفترة من العام 2011 وحتى العام 2012.

وعمل خلال الفترة من العام 2012 وحتى العام 2017 في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي – مركز نموذج دبي، حيث ساهم في تأسيس المركز وإدارة أعمال تحسين الخدمات الحكومية في دبي من خلال تطبيق منهجية نموذج دبي للخدمات الحكومية. كما ساهم في تأسيس وإدارة جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وأدار مشروع تأسيس مبادرة سباق «بناة المدينة»، كما أدار مشروع استحداث منهجية حساب تكاليف الخدمات الحكومية لإمارة دبي.

قدم البدواوي العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات للجهات الحكومية في مجال تحسين الخدمات، مثل: «الدورة التدريبية الشاملة لمنهجية نموذج دبي للخدمات الحكومية، شرح نظام تصنيف النجوم الخاص بقنوات ومراكز تقديم الخدمات الحكومية، محاضرة «الابتكار في تحسين الخدمات الحكومية». ومثل مركز نموذج دبي في العديد من المؤتمرات واللقاءات والمقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية.

وفي الفترة من العام 2017 وحتى العام 2019 كان البدواوي شريكاً مؤسساً ومديراً تنفيذياً لإحدى شركات للاستشارات الإدارية في الإمارات، حيث عمل ضمن فرق عمل الشركة في مشاريع لحكومة الإمارات ومختلف الحكومات المحلية في الإمارات بما يتضمن العمل لجهات حكومية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، بالإضافة لبعض المشاريع الإقليمية. كما عمل في مشاريع إعداد وتحديث استراتيجيات الخدمات الحكومية والخدمات الرقمية، وعمل أيضاً في مشاريع إعادة تصميم وهندسة الخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتأهيلها لنظام الـ 7 نجوم، وعمل البدواوي في مشاريع لتأسيس وحدات مركزية في الحكومات المحلية لتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة لمشاريع توحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية.

منذ العام 2019 وإلى الآن يعمل أحمد ماجد البدواوي مدير إدارة خدمات المستقبل، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث يعمل على إدارة المشاريع لتطوير الخدمات الحكومية، والمساهمة في تطوير استراتيجيات ومنظومة عمل الخدمات، ومتابعة مشاريع تتعلق بتطوير الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية.

منذ العام 2019 وإلى الآن يعمل البدواوي منتدب، المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فريق المكتب التنفيذي لتأسيس الأمانة العامة لمجلس التنفيذي.

يحمل أحمد ماجد البدواوي شهادة بكالوريوس هندسة الإلكترونيات من جامعة خليفة، كما يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولنغونغ، كما يحمل دبلوم ريادة الأعمال من أكاديمية دبي لريادة الأعمال. وهو خريج برنامج القيادات الشابة، مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

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