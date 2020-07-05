مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء

تولت مريم الحمادي ضمن مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشرفت على متابعة أداء الخدمات الحكومية والتطور في الابتكار الحكومي من خلال وضع وتنفيذ نظام لمؤشرات الأداء وتقارير الأداء التي تعكس الإنجاز في هذه المجالات. وتشرف كذلك على الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة مثل دراسات السعادة الوظيفية والإيجابية في بيئة العمل والولاء والتناغم الوظيفي وغيرها من الدراسات.

وعملت مريم الحمادي على إعداد وتطوير منظومة للتميز الحكومي على مستوى الدولة واستخدامها أداة متكاملة للتطوير والتفوق الحكومي ومتابعة الإنجاز، والإشراف على تطبيقها وتعميمها في الدولة وعالمياً.

وتحمل الحمادي شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الجودة الشاملة.

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