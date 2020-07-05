الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات
يشغل الدكتور محمد الكويتي منصب مستشار تنفيذي في المجلس الأعلى للأمن الوطني، كما أنه أستاذ مساعد في برنامج الأمن الداخلي بكلية ربدان. في آخر وظيفة له، شغل الدكتور الكويتي منصب المدير التنفيذي لإدارة تطوير المواهب في الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني إضافة إلى كونه مستشاراً في التحليل وأمن الفضاء الإلكتروني.
في عام 2013، انضم الدكتور محمد الكويتي إلى الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني كمدير تنفيذي لشؤون العمليات الحكومية، حيث قام بإدارة العلاقات الحكومية على المستويين الوطني والدولي. كما شغل مناصب مختلفة مثل المدير التنفيذي لتحليل العمليات والأمن الإلكتروني.
يمتلك الدكتور الكويتي خبرة 20 عاماً، وهو متحدث دائم في المؤتمرات المختلفة في جميع أنحاء العالم. كما قدم إطار الأمن الإلكتروني للإمارات العربية المتحدة في الإنتربول، سنغافورة.
حصل الدكتور محمد الكويتي على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب الآلي وأمن الشبكات من جامعة جورج واشنطن، وماجستير في الاتصالات اللاسلكية وشبكات الكمبيوتر، وماجستير في مجال الأمن الدولي والوطني.